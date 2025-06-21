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06:04, 21 июня 2025Мир

В Иране пригрозили США ответным ударом

Глава МИД Аракчи: Иран атакует военных США в случае поддержки ими Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Иран нанесет удар по американским военным на Ближнем Востоке в случае их участия в военной операции Израиля. Об этом предупредил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в интервью NBC News.

Он отметил, что если США пойдут на такой шаг, то Тегеран нанесет ответные удары в целях самообороны. «Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Глава Белого дома объяснил, что не хочет принимать его сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

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