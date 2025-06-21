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23:11, 21 июня 2025Бывший СССР

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо столицы, сигналы звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее военблогер Алексей Живов заявил, что Россия направила в сторону Украины несколько сотен беспилотников, готовится массированная атака. «Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям», — написал он.

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