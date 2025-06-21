В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо столицы, сигналы звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее военблогер Алексей Живов заявил, что Россия направила в сторону Украины несколько сотен беспилотников, готовится массированная атака. «Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям», — написал он.