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23:08, 21 июня 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал о готовящейся массированной атаке на Украину

Военблогер Живов: По целям на Украине единовременно запустили 300 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия направила в сторону Украины несколько сотен беспилотников, готовится массированная атака, сообщил военблогер Алексей Живов в своем Telegram-канале.

«Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям», — написал Живов. Он не уточнил, по каким объектам ожидаются удары.

17 июня российские войска ударили по складу дронов в Киеве. Это произошло после того, как в украинских СМИ появилась фотография волонтера Сергея Притулы на этом складе. Снимок сопровождался геолокацией, показывающей расположение склада.

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