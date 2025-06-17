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17:20, 17 июня 2025Бывший СССР

Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

ВС РФ ударили по складу дронов в Киеве после фото украинского волонтера Притулы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России успешно ударили по складу дронов в Киеве.

В наводке российских бойцов на цель случайно посодействовал украинский волонтер Сергей Притула, который владеет «благотворительным фондом» своего имени, помогающим Вооруженным силам Украины (ВСУ) покупкой и поставкой автомобилей, БПЛА, тепловизоров, раций и другой экипировки.

Стало известно, что накануне украинские СМИ опубликовали старый снимок из его соцсетей, на котором был изображен сам Притула и беспилотники «Тарас-П». Изначально публикация была сделана волонтером еще в феврале, однако, делая ее тогда, он допустил серьезную ошибку — пост был сопровожден геолокацией, показывающей расположение склада.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар был нанесен в ночь после публикации в СМИ

Притулу уже критиковали в соцсетях за первую публикацию. Граждане Украины указывали ему, что таким образом он наводит Вооруженные силы РФ на военные локации, так как «это помещение знают во всем мире». 17 июня, после успешного удара, Волонтер вновь подвергся критике.

Сам склад был размещен в одном из ангаров Национального авиационного института Украины. При этом руководство учебного заведения сообщило об ударах по зданиям, но не подтвердило атаку на сам склад.

В районе удара находится авиационный завод «Антонов». По одном из версий, пораженный склад дронов ВСУ находился там или впритык к нему

В Минобороны отчитались о групповом ударе по украинским объектам

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 17 июня по украинским объектам был нанесен групповой удар. Атака была совершена при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных БПЛА. Целью были объекты военно-промышленного комплекса, расположенные в Киевской области и Запорожье.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При этом российские военкоры назвали эту атаку мощнейшей и массированной. Она была совершена при помощи крылатых ракет Х-101/Х-555, а также беспилотников «Герань». Среди целей также назвались аэропорты Жуляны и Борисполь. Как уточнил военкор Александр Коц, там были размещены в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также был атакован радиозавод в Киеве.

Результатом мощной атаки стали сильные пожары в промышленной зоне в районе Жулян. Как уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко, всего под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах украинской столицы.

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