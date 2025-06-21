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07:40, 21 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главные уроки СВО

Депутат Колесник заявил о полученных ВС РФ ценных уроках за время СВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За время специальной военной операции (СВО) Россия получила для себя много ценных уроков и опыта — где-то армия вернулась в прошлое и нашла для себя ценное, а где-то пошла вперед и поэтому появились совершенно неожиданные тактические приемы, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. О некоторых выводах СВО для Вооруженных сил России он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Депутат рассказал, что за время СВО российские бойцы научились малыми группами брать большие силы противника в небольших населенных пунктах. Он напомнил, как раньше для таких операций брали в атаку целые подразделения, а теперь для взятия, например, окопа направляются штурмовые отряды в составе двух-четырех бойцов.

Также Колесник обратил внимание на возрождение такой дисциплины, как армейский рукопашный бой, который российские военные стали использовать при непосредственном контакте с вооруженным противником. Еще примеры ценного опыта — применение управляемых планирующих авиабомб и создание такого более мощного вида оружия, как «Орешник», отметил он.

«Раньше русская армия брала города в лоб, но теперь тактика изменилась и на это обращают внимание западные эксперты. Теперь наши Вооруженные силы берут населенные пункты в кольцо, а дальше уже разбираться — это новая тактика. Это кажется просто, но, как известно, часто простое становится гениальным», — добавил парламентарий.

Депутат напомнил, что ценным уроком стало не только для военных, но и для мирных жителей — не снимать места атаки беспилотниками или ракетами противника. Он напомнил, что из-за таких действий можно не только сорвать военную операцию, но и пострадают люди.

Ранее Владимир Путин заявил, что при развитии оборонно-промышленного комплекса Россия будет учитывать в том числе негативный опыт, полученный в ходе специальной военной операции. С такой речью он выступил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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