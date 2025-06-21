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13:57, 21 июня 2025Россия

В России объяснили грамотность удара по крупнейшему украинскому НПЗ

Telegram-канал «Старше Эдды» похвалил удары ВС России по НПЗ в Кременчуге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: SES of Ukraine / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Полтавской области Украины — это пример грамотного огневого поражения, пишет Telegram-канал «Старше Эдды».

Автор канала Герман Куликовский написал, что в 2022 году российские военные били по крупнейшему украинскому НПЗ «без научного подхода». «В этот раз все по другому: ударили, произвели оценку ущерба, посмотрели, как [украинцы] пытаются проводить восстановительные работы и что на заводе осталось живого, и ударили еще раз», — добавил он.

«Старше Эдды» также похвалил советскую индустрию. По его словам, в СССР заводы строили, держа в уме бомбардировки стран НАТО. «Ярчайший контраст с новыми промышленными предприятиями, которые выглядят современно и красиво, но сгорят после первого, даже небольшого ракетно-авиационного удара», — отметил журналист.

Ранее в субботу, 21 июня, Министерство обороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки Вооруженные силы Украины в Донбассе. Какой именно объект поразили ВС РФ, не уточнялось.

До этого, 15 июня, стало известно, что НПЗ в Кременчуге был почти уничтожен в результате ударов российских военнослужащих.

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