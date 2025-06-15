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11:43, 15 июня 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Российские военные уничтожили НПЗ в Кременчуге
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DANE RHYS / Reuters

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины почти уничтожен в результате ночных ударов российских военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно публикации издания, этот завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на Украине.

До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В сети распространились данные о том, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет («Кинжал» и «Калибр») и беспилотников («Герань»).

Еще раньше российские дроны-камикадзе типа «Герань-2» атаковали Киев с нескольких направлений.

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