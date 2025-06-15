Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Российские военные уничтожили НПЗ в Кременчуге

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины почти уничтожен в результате ночных ударов российских военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно публикации издания, этот завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на Украине.

До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В сети распространились данные о том, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет («Кинжал» и «Калибр») и беспилотников («Герань»).

Еще раньше российские дроны-камикадзе типа «Герань-2» атаковали Киев с нескольких направлений.