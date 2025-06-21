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10:25, 21 июня 2025Экономика

В России рассказали об эксперименте с мигрантами без знания русского языка

Воробьев сообщил об эксперименте с мигрантами без знания русского языка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Московской области проходит эксперимент по приглашению трудовых мигрантов из визовых стран, в том числе тех, кто не знает русского языка. Об этом в разговоре с РБК сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Я не буду говорить "гоп", пока "ноги за забором", что называется, но в случае принятия всех мероприятий из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там», — рассказал Воробьев.

По его мнению, отсутствие знания русского языка у иностранцев не станет проблемой. «Высококвалифицированный персонал во всем мире приезжает, не зная языка, в том числе и сюда, на форум (ПМЭФ — прим. «Ленты.ру»)», — добавил губернатор Московской области.

Он также назвал требование граждан навести порядок в сфере миграции справедливым, и Подмосковье, по его словам, ужесточает контроль за мигрантами. Среди мер он назвал строительство отдельных мест для проживания в логистических комплексах, а также ужесточение регистрации и учета мигрантов.

Ранее в июне посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев попросил преференциального подхода к детям мигрантов в России. Так он выразил позицию по поводу вопроса обязательного тестирования на знание русского языка при принятии детей иностранных граждан в российские школы.

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