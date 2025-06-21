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18:25, 21 июня 2025Путешествия

В российском городе лежаки в аренду начали сдавать за 11 тысяч рублей в день

В Сириусе лежаки у моря сдают за 11 тысяч рублей в будний день
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iren Key / Shutterstock / Fotodom

Лежаки за 11 тысяч рублей в будний день начали сдавать в отеле в Сириусе близ Сочи. В выходной день услуга обойдется в 15 тысяч рублей, сообщает KP.RU.

В стоимость входит посещение пляжа, сам лежак, а также полотенце и вода.

Бунгало обойдется желающим отдохнуть от 50 до 80 тысяч рублей за день. Стоимость зависит от количества человек.

По словам местных жителей, из-за больших цен пляж пустует — отдыхают здесь преимущественно гости отеля, номер в котором стоит от 26 тысяч рублей в сутки. «Остальные идут туда, где купаться нельзя. Потому что бесплатно», — говорится в публикации.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Сообщалось, что 20 и 21 июня местами в регионе ожидается ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.

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