В российском регионе три человека стали жертвами в ДТП

В Иркутской области столкнулись 4 машины, в ДТП погибли три человека

В Иркутской области жертвами столкновения четырех автомобилей стали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на автомобильной дороге Р-258 «Байкал». По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля марки Honda Civic выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. После этого в них въехали еще две машины. В результате столкновения фура и два легковых автомобиля загорелись. Двое водителей и один пассажир не выжили. Кроме того, водитель фуры и водитель легковой машины получили травмы и отказались от госпитализации.

Правоохранители назначили проверку по факту ДТП. Все ограничения на трассе сняты.

20 июня в Уфе произошло ДТП с участием BMW, по предварительным данным, есть пострадавшие.