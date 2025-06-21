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17:40, 21 июня 2025Россия

В Совете Федерации прокомментировали снятие с повестки вопроса вступления Украины в НАТО

Сенатор Пушков: Украина сходит с повестки дня НАТО, ЕС ничего не может поделать
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Украина сходит с повестки дня в НАТО, из-за чего руководители стран ЕС «скрежещут зубами, но ничего не могут поделать». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя решение не проводить заседание по Украине на грядущем саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

«Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается. Того и и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет, как уехал со встречи "Большой семерки". И тогда саммит НАТО завершится провалом», — констатировал политик.

Он добавил, что в таком случае вместо демонстрации единства стран Североатлантического военного блока станет очевидно, что «Трампу сильно надоели его европейские союзники, которые, со своей стороны, терпеть его не могут».

Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, не будет заседания по Украине. Как отмечает издание Politico, на решение о сокращении повестки саммита повлияло то, как президент США Дональд Трамп покинул саммит G7. Организаторы мероприятия заявили, что не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую американский лидер не смог разрешить.

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