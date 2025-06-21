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08:37, 21 июня 2025Мир

В США и Европе начали тайные обсуждения о свержении властей Ирана

CBS: Дипломаты США и ЕС обсуждают будущего преемника Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Дипломаты из США и Европейского союза (ЕС) ведут конфиденциальные переговоры о том, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В частности, ведется обсуждение о возможности обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам. По словам собеседников телеканала, американские и европейские дипломаты также задумались, насколько нынешние власти способны эффективно управлять Ираном.

Кроме того, по данным издания, в течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец конфликту Израиля и Ирана.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

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