Володин призвал снизить ключевую ставку

Председатель Госдумы Володин призвал ЦБ снизить ключевую ставку

Ожидание снижения Центральным банком (ЦБ) ключевой ставки очевидно, нужно создавать условия для развития экономики. Государственная Дума будет возвращаться к этому вопросу, написал в субботу, 21 июня, в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7 процентов. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остается высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учетом других факторов надо снижать ключевую ставку», — заявил он.

Спикер Государственной Думы добавил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить рецессии и стагнации. По его словам, эту задачу депутаты будут решать «вместе с коллегами из правительства».

В начале июня ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Для более резкого смягчения денежно-кредитной политики не было весомых предпосылок, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.