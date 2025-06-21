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12:42, 21 июня 2025Экономика

Володин призвал снизить ключевую ставку

Председатель Госдумы Володин призвал ЦБ снизить ключевую ставку
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ожидание снижения Центральным банком (ЦБ) ключевой ставки очевидно, нужно создавать условия для развития экономики. Государственная Дума будет возвращаться к этому вопросу, написал в субботу, 21 июня, в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7 процентов. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остается высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учетом других факторов надо снижать ключевую ставку», — заявил он.

Спикер Государственной Думы добавил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить рецессии и стагнации. По его словам, эту задачу депутаты будут решать «вместе с коллегами из правительства».

В начале июня ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Для более резкого смягчения денежно-кредитной политики не было весомых предпосылок, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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