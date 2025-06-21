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12:38, 21 июня 2025Бывший СССР

Зеленского призвали уйти в отставку из-за его реакции на слова Путина

Венгерский аналитик Кошкович — Зеленскому: Уходи в отставку прямо сейчас
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского призвали уйти в отставку после его реакции на выступление российского главы Владимира Путина на ПМЭФ 20 июня. Соответствующее обращение в адрес Зеленского сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Уходи в отставку. Прямо сейчас», — говорится в публикации.

Накануне Путин рассказал, что российская сторона пыталась «склеить ситуацию» и решить вопрос с Украиной мирным путем. Киев, в свою очередь, отказывался от предложений Москвы остановиться.

Позже Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Кремле показали, что не «желают прекращать конфликт».

Ранее сообщалось, что Путин во время выступления на ПМЭФ затронул темы инфляции в России, ВВП и уровня бедности, а также ответил на вопрос, ждет ли российская сторона капитуляции Украины для завершения спецоперации.

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