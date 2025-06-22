Американский сенатор отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

Сенатор Грэм позитивно отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети X позитивно отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана.

«Хорошо. Это был правильный призыв. Режим этого заслуживает. Молодец, президент», — написал сенатор, поделившись публикацией президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерных объектов Ирана.

Грэм добавил, что чувствует гордость за американские ВВС, которые являются «лучшими в мире».

Ранее Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана. «Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — отметил он.