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03:46, 22 июня 2025Мир

Американский сенатор отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

Сенатор Грэм позитивно отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Nathan Howard

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети X позитивно отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана.

«Хорошо. Это был правильный призыв. Режим этого заслуживает. Молодец, президент», — написал сенатор, поделившись публикацией президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерных объектов Ирана.

Грэм добавил, что чувствует гордость за американские ВВС, которые являются «лучшими в мире».

Ранее Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана. «Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — отметил он.

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