Потерянный гигантом две тысячи лет назад ботинок нашли в болоте

В Британии археологи нашли ботинок, потерянный римлянином две тысячи лет назад

На севере Великобритании обнаружили необычный артефакт времен Римской империи — огромный кожаный башмак, потерянный римлянином. Об этом сообщает ZME Science.

Археологи нашли в оборонительном рву римского форта Магна прекрасно сохранившуюся подошву от ботинка длиной 32 сантиметра (примерно 46-й размер). Находка возрастом около двух тысяч лет, вероятно, принадлежала крупному и высокому легионеру, служившему у вала Адриана на границе с нынешней Шотландией во II веке нашей эры.

«Это не просто артефакт, а личная вещь, которая буквально соединяет нас с людьми, жившими здесь два тысячелетия назад», — сказала археолог Рэйчел Фрейм. Влажные бескислородные условия болота, в которое за годы превратился ров, сохранили не только кожу, но и другие артефакты — деревянный гребень, мраморную палитру для косметики и другие вещи.

Раскопки в форте Карворан (современное название Магны) продолжаются, причем все находки сделаны пока только во внешних рвах. Ученые спешат изучить памятник целиком, поскольку изменение климата угрожает сохранности органических материалов. После консервации башмак римского гиганта займет место в музее, напоминая о повседневной жизни римских легионеров.

Ранее в Британии семейная пара, увлеченная историей, нашла каменный рельеф крылатой богини победы. Они были на раскопках римского форта Виндоланда в Нортумберленде, когда сделали находку.