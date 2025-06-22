Дагестанцы стали тайно увеличивать губы по ночам

Mash: На Кавказе мужчины стали тайно увеличивать губы за 20 тысяч рублей

Жители Дагестана и других республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стали тайно увеличивать губы. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что в СКФО набирает популярность процедура увеличения губ с помощью филлеров среди мужчин. При этом, отмечает издание, вместо нескольких тысяч — обычной стоимости этой косметологической манипуляции — клиенты платят до 20 тысяч рублей, чтобы посещение косметолога осталось в тайне. Отмечается, что процедуры проводятся по ночам.

По данным Mash, косметологам, проводящим такие процедуры, стали поступать угрозы от других мужчин. Также от мастеров по увеличению губ требуют рассекретить имена их клиентов, указано в публикации.

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