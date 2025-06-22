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22:17, 22 июня 2025Спорт

Грузинский боец UFC оправдался за использование русского языка

Грузинский боец UFC Долидзе оправдался за использование русского языка
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Роман Долидзе, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оправдался за использование русского языка.

Он отметил, что получил образование на Украине и часто там бывает. «Там все говорят по-русски (в Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове). Мне говорить с ними по-грузински? Они поймут меня?» — заявил Долидзе.

Боец добавил, что живет в Грузии и воспитывает там детей. «Я бы жил в любом уголке мира, но наш уголок предпочитаю другим», — отметил Долидзе.

Грузинский спортсмен провел 18 боев по правилам ММА. Он одержал 15 побед и потерпел три поражения. Последний бой Долидзе провел в марте. Спортсмен на турнире UFC победил итальянца Марвина Веттори.

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