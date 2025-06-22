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21:11, 21 июня 2025Россия

Мединский высказался о воссоединении Крыма с Россией

Мединский: Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Крым должен был воссоединиться с Россией, это было исторически предопределено, как и те события, что произошли после 2014 года. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала Соловьев Live.

«События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти», — сказал чиновник.

Мединский подчеркнул, что воссоединение прошло по самому мягкому и легитимному сценарию. «Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.

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