Модель из России выпала с восьмого этажа в Турции, считалась погибшей и воскресла

Shot: Модель из России упала с восьмого этажа и выжила после клинической смерти

Модель из России по имени Ольга выпала с восьмого этажа в Турции и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 38-летняя участница конкурса «Краса Российской империи – 2017» прилетела в Мерсин на отдых, после чего планировала отправиться путешествовать по другим городам. Инцидент произошел в элитном ЖК Liparis Sunlife. Там женщина встретилась со знакомым, который, пишет канал, выпил много алкогольных напитков и, предварительно, употребил запрещенные вещества.

Отмечается, что пострадавшая стояла возле балкона, когда мужчина «налетел» на нее, сильно ударив по голове. «Девушка сорвалась, пролетела 30 метров и приземлилась на газон. До приезда скорой она была в сознании, а после помнит только, что очнулась в реанимации», — говорится в сообщении.

Медики сообщили Ольге, что в 01:05 ночи они констатировали ее смерть. «В результате падения с восьмого этажа у пострадавшей перелом трех ребер, отбиты внутренние органы, сломаны рука, две орбитальные кости и переносица. Ей требуется операция на лицо», — уточняет Shot. На данный момент она проходит лечение в Москве.

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