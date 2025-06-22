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22:00, 21 июня 2025Бывший СССР

На Украине сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся

В Черкасской области сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся с места ДТП
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Черкасской области сотрудник военкомата сбил 54-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Его уже задержали. Об этом сообщил областной военкомат на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как стало известно, инцидент произошел 19 июня. Мужчина на автомобиле сбил велосипедистку, после чего скрылся. «Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали», — говорится в сообщении. Женщина была доставлена в больницу. Какие травмы она получила, не уточняется.

Теперь сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Ранее полиция и сотрудники военкомата в Львовской области попытались задержать мужчину на похоронах военного.

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