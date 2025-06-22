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21:44, 22 июня 2025Мир

На Западе раскритиковали слова Вэнса об ответе Ирана на удары США

Малинен: Катастрофическую ошибку совершают США, а не Иран
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответе Ирана на американские удары. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Вэнс сказал, что силовой ответ Ирана на удары США будет «катастрофической ошибкой» и «самым глупым решением» из возможных. «Это вы совершаете катастрофическую ошибку, мой дорогой Вэнс», — написал эксперт.

Он также отметил, что Иран может стать серьезной силой на Ближнем Востоке, если выдержит давление США и Израиля. Малинен подчеркнул, что все идет не так, как планировал президент США Дональд Трамп, поэтому его возможности сокращаются до самых «экстремальных».

Ранее Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством. По его словам, закрытие приведет к экономическим последствиям для самого Тегерана, поскольку вся его деятельность осуществляется через пролив.

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