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10:08, 22 июня 2025Наука и техника

Названы ошибки Гитлера и Сталина в ходе Второй мировой войны

Историк Залесский: Гитлер недооценил возможности мобилизации в СССР
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Репродукция ТАСС

Принимая решение о нападении на Советский Союз, Адольф Гитлер недооценил возможности Красной армии. Основные ошибки, допущенные Гитлером и советским лидером Иосифом Сталиным в ходе Второй мировой войны, назвал вице-президент ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в интервью KP.RU.

«Одна из главных их ошибок [Гитлера] — это недооценка ресурсов и возможностей СССР. В Берлине не представляли, что будет оказано такое сопротивление — под Одессой, Ленинградом, на Можайском направлении. Несмотря на данные их разведки, Гитлер отказывался верить, что у Красной армии столько техники», — сказал он.

По словам историка, Гитлер повторял, что СССР — это Колосс на глиняных ногах. Залесский подчеркнул, что Германия недооценила возможности мобилизации в Советском Союзе. Кроме того, руководство рейха считало, что при первых же поражениях в СССР начнется кризис и выступления против большевиков.

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Ошибкой советского руководства стала вера в то, что Германия не будет атаковать Советский Союз. При этом несколько разведывательных источников называли дату нападения.

В декабре 2023 года Президентская библиотека опубликовала одну из последних шифровок о скором нападении Германии, которую вечером 21 июня 1941 года получило руководство Народного комиссариата госбезопасности СССР.

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