Названы условия эвакуации работающих на АЭС «Бушер» российских специалистов

Лихачев: Работающих на АЭС в Иране специалистов из РФ эвакуируют в случае угрозы

Российских специалистов, которые работают на атомной электростанции (АЭС) «Бушер», могут эвакуировать в случае угрозы. Условия эвакуации назвал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстановка на площадке АЭС «Бушер» остается спокойной, а «Росатом» следит за развитием ситуации. По словам главы госкорпорации, ночные удары не затронули регион Ирана, в котором расположена станция.

Ранее в июне президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал поддержать требование России обеспечить безопасность российским сотрудникам, работающим на АЭС «Бушер».

В том же месяце Лихачев предположил, что удар по АЭС «Бушер» в Иране может привести к последствиям, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. Он отметил, что часть российских сотрудников уже вывезли со станции.