Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 22 июня 2025Мир

Названы условия эвакуации работающих на АЭС «Бушер» российских специалистов

Лихачев: Работающих на АЭС в Иране специалистов из РФ эвакуируют в случае угрозы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Андрей Резниченко / РИА Новости

Российских специалистов, которые работают на атомной электростанции (АЭС) «Бушер», могут эвакуировать в случае угрозы. Условия эвакуации назвал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстановка на площадке АЭС «Бушер» остается спокойной, а «Росатом» следит за развитием ситуации. По словам главы госкорпорации, ночные удары не затронули регион Ирана, в котором расположена станция.

Материалы по теме:
«Есть риск взаимного уничтожения» На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
«Есть риск взаимного уничтожения»На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
17 июня 2025
«Враг моего врага — мой друг» Почему Иран и Израиль забыли о многолетней дружбе и стали злейшими врагами, готовыми к большой войне?
«Враг моего врага — мой друг»Почему Иран и Израиль забыли о многолетней дружбе и стали злейшими врагами, готовыми к большой войне?
21 июня 2025

Ранее в июне президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал поддержать требование России обеспечить безопасность российским сотрудникам, работающим на АЭС «Бушер».

В том же месяце Лихачев предположил, что удар по АЭС «Бушер» в Иране может привести к последствиям, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. Он отметил, что часть российских сотрудников уже вывезли со станции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России осудил атаку США на Иран

    Анонсировано заявление Пентагона об ударах США по Ирану

    В Иране образовались три воронки на месте ударов США

    Бузову и Киркорова засняли облизывающими палец певицы

    Россиянам назвали самый «мошеннический» день недели

    Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам

    Мужчина спас собаку из пожара и потерял почти половину кожи

    Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу

    Трампу припомнили высказывание об атаке Обамы на Иран

    Юрий Антонов рассказал о ступоре врачей из-за его проблем со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости