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23:41, 21 июня 2025Мир

Несколько иранских военных погибли при ударе Израиля

В результате удара Израиля погибли пять иранских военнослужащих
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пять человек стали жертвами удара Израиля по западной провинции Керманшах. Еще девять человек пострадали, сообщает агентство Mehr со ссылкой на власти провинции.

«Около 16:00 (15:30 мск — прим. «Ленты.ру») в субботу пограничный район Нафтшахр-Сумар в окрестностях города Каср-и-Ширин подвергся удару со стороны израильского режима», — говорится в сообщении. Уточняется, что было нанесено два последовательных удара.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие в результате удара — иранские военнослужащие.

20 июня Израиль нанес очередной удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.

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