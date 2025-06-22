Несколько иранских военных погибли при ударе Израиля

Пять человек стали жертвами удара Израиля по западной провинции Керманшах. Еще девять человек пострадали, сообщает агентство Mehr со ссылкой на власти провинции.
«Около 16:00 (15:30 мск — прим. «Ленты.ру») в субботу пограничный район Нафтшахр-Сумар в окрестностях города Каср-и-Ширин подвергся удару со стороны израильского режима», — говорится в сообщении. Уточняется, что было нанесено два последовательных удара.
Отмечается, что все погибшие и пострадавшие в результате удара — иранские военнослужащие.
20 июня Израиль нанес очередной удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.