Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

Премьер Израиля Нетаньяху: Удары США по объектам Ирана изменят историю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары, которые нанесли США по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за удары страны по Ирану и подчеркнул, что они изменят историю. По его мнению, никто не сделал бы то, что Соединенные Штаты сделали и с ядерными объектами Ирана.

Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану. «Провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — говорится в сообщении телеканала CNN.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

