Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 22 июня 2025Мир

Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

Премьер Израиля Нетаньяху: Удары США по объектам Ирана изменят историю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары, которые нанесли США по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за удары страны по Ирану и подчеркнул, что они изменят историю. По его мнению, никто не сделал бы то, что Соединенные Штаты сделали и с ядерными объектами Ирана.

Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану. «Провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — говорится в сообщении телеканала CNN.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Республиканцы и демократы в Комитете по разведке разделились в оценке удара США по Ирану

    Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

    Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом»

    Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией

    В Нью-Йорке яхта врезалась в речной док

    Трамп заявил об уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

    В Иране признались в ожидании атаки на Фордо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости