Поставки вина из Грузии в Россию выросли в несколько раз

В мае Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза

В мае Россия увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным грузинской статслужбы, в конце весны объем поставок из Грузии вырос до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов в прошлом году. «Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года — 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале поставки вина из Грузии в Россию составили 5,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Совокупная стоимость поставленной продукции рухнула в 2,2 раза, до 16 миллионов долларов. Оба значения оказались минимальными с 2021 года.