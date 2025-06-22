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12:07, 22 июня 2025Экономика

Поставки вина из Грузии в Россию выросли в несколько раз

В мае Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MckPhotoBox / Shutterstock / Fotodom  

В мае Россия увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным грузинской статслужбы, в конце весны объем поставок из Грузии вырос до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов в прошлом году. «Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года — 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале поставки вина из Грузии в Россию составили 5,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Совокупная стоимость поставленной продукции рухнула в 2,2 раза, до 16 миллионов долларов. Оба значения оказались минимальными с 2021 года.

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