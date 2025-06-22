Россия заявила о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

Захарова: РФ готова продолжать с США диалог об устранении раздражителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном об устранении раздражителей. Ее слова передает ТАСС.

«Мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», — заявила дипломат.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Россией и США. Он заявил, что страны не ведут переговоры о стратегическом вооружении.

До этого президент России Владимир Путин заявил о контактах Москвы и Вашингтона. В частности, российский лидер заявил, что Россия ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.