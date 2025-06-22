Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 22 июня 2025Мир

Россия заявила о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

Захарова: РФ готова продолжать с США диалог об устранении раздражителей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном об устранении раздражителей. Ее слова передает ТАСС.

«Мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», — заявила дипломат.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Россией и США. Он заявил, что страны не ведут переговоры о стратегическом вооружении.

До этого президент России Владимир Путин заявил о контактах Москвы и Вашингтона. В частности, российский лидер заявил, что Россия ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон раскрыл подробности удара США по Ирану

    Путин поддержал идею о необходимости сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в вузы

    В США высказались о цели ударов по Ирану

    В России оценили решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу из-за недопуска страны

    Сальдо объяснил действия России на территории Украины

    Сырский рассказал о новой тактике обороны ВСУ

    Трамп и американский генерал разошлись в оценках последствий атаки на Иран

    Лазарева поблагодарила называющих ее «старой лошадью» россиян

    Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и россиян

    В США оценили ущерб от атаки на ядерные объекты Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости