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05:29, 19 июня 2025Россия

Путин заявил о контактах с госсекретарем и вице-президентом США

Путин заявил о контактах Москвы с Рубио и Вэнсом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что у Москвы есть контакты с представителями США. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, Россия ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Ранее Путин прокомментировал возможную скорую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По его мнению, диалог был бы полезен. Однако для этого встреча должна быть подготовленной, уточнил он.

Кроме того, Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине. Он допустил, что при президенстве американского политика кризиса можно было бы избежать.

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