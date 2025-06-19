Путин заявил о контактах с госсекретарем и вице-президентом США

Путин заявил о контактах Москвы с Рубио и Вэнсом

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что у Москвы есть контакты с представителями США. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, Россия ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Ранее Путин прокомментировал возможную скорую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По его мнению, диалог был бы полезен. Однако для этого встреча должна быть подготовленной, уточнил он.

Кроме того, Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине. Он допустил, что при президенстве американского политика кризиса можно было бы избежать.

