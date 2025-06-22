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12:02, 22 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о напряженности между гражданским населением и солдатами ВСУ в Сумах

В Сумах выросла напряженность между полицией и солдатами ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

В украинском городе Сумы выросла напряженность между гражданским населением и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что конфликтные ситуации, в частности, происходят между солдатами ВСУ и местной полицией. «Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — заявил собеседник агентства из российского силового ведомства.

Кроме того, отмечается в материале, медицинские работники отказываются лечить украинских солдат и офицеров, требуя многочисленные справки из воинских частей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал Сумы исторически русским городом. По его словам, местное население ждет прихода России.

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