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23:20, 21 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

DeepState: Российские войска взяли под контроль часть села Верхнекаменское
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировано продвижение российских войск. Под контролем России оказалась часть села Верхнекаменское, следует из данных украинского мониторингового ресурса DeepState, опубликованных в Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы российской армии продвинулись возле Торецка, Григоровки, Ивано-Дарьевки. Они движутся к Северску.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону севернее Верхнекаменского в ДНР, благодаря чему удалось продвинуться к Серебрянке.

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