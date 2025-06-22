Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

DeepState: Российские войска взяли под контроль часть села Верхнекаменское

В Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировано продвижение российских войск. Под контролем России оказалась часть села Верхнекаменское, следует из данных украинского мониторингового ресурса DeepState, опубликованных в Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы российской армии продвинулись возле Торецка, Григоровки, Ивано-Дарьевки. Они движутся к Северску.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону севернее Верхнекаменского в ДНР, благодаря чему удалось продвинуться к Серебрянке.