Украинский футболист вспомнил о травле во время пребывания в Москве

Украинский футболист Хомутов вспомнил о травле во время пребывания в Москве

Украинский футболист Владислав Хомутов вспомнил о пребывании в академии московского «Локомотива» в возрасте 14 лет. Об этом сообщает «Украинский футбол».

По словам игрока, первое время его травили, называли хохлом и высмеивали акцент. «Одеждой я тоже отличался. Они там модные москвичи, у которых, простите меня, родители имели большие зарплаты», — рассказал Хомутов.

Футболист отметил, что пробыл в Москве полгода, но не играл в матчах чемпионата из-за иностранного гражданства. Хомутов добавил, что «Локомотив» предлагал ему сделать российский паспорт через фиктивный брак с 18-летней девушкой, однако он отказался.

Хомутов — воспитанник «Шахтера». Он выступал за донецкий «Олимпик», одесский «Черноморец» и несколько иностранных клубов. С 2024 года полузащитник защищает цвета косовского клуба «Дукаджини».