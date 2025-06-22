В Британии призвали прислушаться к словам Путина об Украине

Аналитик Меркурис призвал Запад прислушаться к словам Путина на ПМЭФ об Украине

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Западу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина об Украине на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, слова Путина вокруг ситуации на Украины являются справедливыми и не настолько ужасными, как их описывали западные журналисты.

«Во время выступления [на пленарной сессии ПМЭФ] Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться», — призвал он.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.