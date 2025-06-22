В Иране казнили обвиненного в шпионаже мужчину

Nour News: Обвиненного в шпионаже в пользу Израиля мужчину казнили в Иране

Мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране. Об этом сообщает агентство Nour News.

Отмечается, что приговоренный к казни сотрудничал с израильской разведкой — МОССАД — и передавал чувствительную информацию об Иране за вознаграждение. По данным агентства, куратору «в одной из стран Персидского залива» еженедельно передавали данные об отдельных людях.

Ранее в июне агентство Mizan сообщило о казне обвиняемого в шпионаже в пользу МОССАДа. Он поддерживал связь с двумя агентами «Ведомства разведки и специальных задач» Израиля и получал от них различные задания.

В феврале стало известно, что арестованную в Иране за фотографию пару британских туристов обвинили в шпионаже и связях с западными спецслужбами. Супругов Крейга и Линдси Форман арестовали в провинции Керман. В Иране заверили, что связи британцев с иностранными разведывательными службами подтверждены.