В Москве произошел взрыв в девятиэтажном доме

В Москве 21 июня произошел взрыв в доме на Учинской улице, один человек погиб

В Москве 21 июня произошел взрыв в девятиэтажном доме на Учинской улице, сообщает Shot.

По предварительным данным, один человек стал жертвой ЧП, еще двое пострадали. Вероятно, причиной стал ремонт в одной из квартир. После взрыва начался пожар, но его оперативно потушили.

Mash добавляет, что выбиты двери нескольких квартир, в одной из них обрушилась стена. Из подъезда эвакуировали 20 жильцов. Взрыв, как уточняется, произошел на первом этаже.

Baza добавляет, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Утром в воскресенье взорвался газ в доме в Серове Свердловской области. Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Было эвакуировано 240 жителей дома, для них развернули пункт временного размещения.