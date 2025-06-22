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22:21, 22 июня 2025Интернет и СМИ

В США резко отреагировали на заявление Каллас об Иране

Журналист Фази призвал Каллас заткнуться после ее слов об Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Американский журналист Томас Фази призвал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас заткнуться после ее заявления о том, что разработка Ираном собственного ядерного оружия станет вызовом для мировой безопасности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — отметил журналист.

Ранее Каллас призвала Иран, Израиль и США начать переговоры для предотвращения дальнейшей эскалации. «Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой международной безопасности», — сказала она.

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