В США резко отреагировали на заявление Каллас об Иране

Журналист Фази призвал Каллас заткнуться после ее слов об Иране

Американский журналист Томас Фази призвал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас заткнуться после ее заявления о том, что разработка Ираном собственного ядерного оружия станет вызовом для мировой безопасности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — отметил журналист.

Ранее Каллас призвала Иран, Израиль и США начать переговоры для предотвращения дальнейшей эскалации. «Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой международной безопасности», — сказала она.