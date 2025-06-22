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14:21, 22 июня 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против депутата-защитника УПЦ

Зеленский ввел бессрочные санкции против депутата-защитника УПЦ Дмитрука
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против покинувшего страну депутата Верховной Рады Артема Дмитрука. Решение опубликовано на официальном сайте офиса президента Украины.

Зеленский утвердил указом решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 июня о введении санкций против экономических и других ограничительных мер против 13 физических и восьми юридических лиц. Помимо депутата-защитника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в список вошли граждане Украины, России и Армении.

В сентябре 2024 года Дмитрук заявлял, что его задержание в Великобритании носит политический характер и обусловлено давлением со стороны Зеленского. Политик сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны в августе.

Ранее Дмитрук обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом признать Зеленского террористом. Парламентарий подчеркнул, что по приказу Зеленского совершаются теракты на территориях России, Украины и ряда европейских стран.

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