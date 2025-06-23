80-летнего Юрия Антонова госпитализировали

Shot: Народного артиста РФ Юрия Антонова госпитализировали из-за болей в груди

Российского и советского певца и композитора, народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали в Москве. Об этом пишет Shot.

По данным источника, 80-летний музыкант обратился к медикам из-за боли в груди. Врачи диагностировали у него сердечное заболевание, после осмотра Антонова госпитализировали. На данный момент исполнитель проходит амбулаторное лечение.

Ранее Антонов заявил, что врачи не могут помочь ему избавиться от боли в ноге. По словам артиста, после травмы ноги, которую он получил более семи лет назад, операций и курса реабилитации он не смог избавиться от боли.