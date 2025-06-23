Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
0:1
2-й тайм
live
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
0:0
Перерыв
live
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
Завтра
04:00 (Мск)
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
22:46, 23 июня 2025Спорт

Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов «Зенита»

Боец MMA Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов «Зенита» в нулевые
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов петербургского «Зенита» в нулевые. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что проходил лечение у врачей петербургской команды. «Там полкоманды курит, полкоманды в запое. Футболист с кем-то поругался, и врач его опохмеляет, успокаивает», — поделился подробностями он.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбили ракеты

    Посольство России в Катаре выпустило заявление после удара Ирана по базе США

    В США заявили о нежелании Трампа предпринимать дальнейшие действия против Ирана

    МИД Ирана назвал условие возвращения к переговорам с США

    Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов «Зенита»

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства директора колледжа и его адвоката

    На Украине признали продвижение ВС России на нескольких направлениях

    Названа возможная причина убийства директора российского колледжа

    Украинские БПЛА попытались атаковать Москву

    В Британии указали на катастрофическое положение Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости