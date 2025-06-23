Боец MMA Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов «Зенита» в нулевые

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов петербургского «Зенита» в нулевые. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что проходил лечение у врачей петербургской команды. «Там полкоманды курит, полкоманды в запое. Футболист с кем-то поругался, и врач его опохмеляет, успокаивает», — поделился подробностями он.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.