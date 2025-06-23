Американец в пьяном угаре попытался удивить девушку неожиданным способом

Пользователь Reddit с ником Upper_Victory9328 рассказал о том, как он попытался произвести впечатление на девушку, с которой познакомился после вечеринки. Парень начал делать вид, что он опытный игрок на ставках, из-за чего потерял чувствительную для него сумму.

«Она заметила, как я проверял в приложении букмекерской конторы результаты моих предыдущих ставок. Она проявила искреннее любопытство, начала задавать вопросы. Затем она ошарашила меня просьбой поставить какую-нибудь сумму прямо сейчас, чтобы она поняла, как это работает», — написал автор темы.

Изрядно подвыпивший Upper_Victory9328 в этот момент поставил все 120 долларов, которые были на его игровом счету. При этом он старался выглядеть круто, как будто делает это постоянно. Однако игра сложилась не так, как ожидал молодой человек, а его ставка проиграла.

«Мораль: не пытайтесь произвести на кого-то впечатление своим ва-банком, особенно если вы навеселе и ваш выбор — команда, которая забывает, как играть в защите после перерыва», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде. По ее словам, молодой человек стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги, и не все пункты из списка понравились победительнице.