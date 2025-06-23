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16:01, 23 июня 2025Мир

Белый дом раскрыл позицию Трампа по Ирану

Белый дом: Трамп все еще заинтересован в мирном решении ситуации с Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в мирном дипломатическом решении ситуации с Ираном. Позицию американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщается на странице Белого дома Rapid Response в X.

«Если иранский режим отказывается прийти к мирному, дипломатическому решению, в котором президент по-прежнему заинтересован, то почему бы иранскому народу не отобрать власть у этого невероятно жестокого режима?» — сказала она.

Ранее американский лидер попытался оправдать возможную смену режима в Иране. По его словам, политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешнее иранское руководство не в состоянии «сделать Иран снова великим», то режим можно было бы сменить.

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