Россиян предупредили об опасных добавках в мясной продукции

Эксперт по продуктам Анищенкова: Колбаса может спровоцировать рак

В мясной промышленности сегодня применяется широкий спектр пищевых добавок, часть из которых при регулярном потреблении может вызвать головные боли или аллергии, а также более серьезные заболевания, включая даже рак, сообщила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасных ингредиентах.

Наиболее распространенными добавками являются консерванты, например, нитрит натрия, указала Анищенкова. Он применяется для защиты мясных изделий от опасных бактерий, включая возбудители ботулизма, и сохранения у продуктов розового цвета, пояснила эксперт.

«Несмотря на такие полезные свойства, нитрит натрия нельзя назвать однозначно безопасной добавкой — в больших дозах он может вызвать кислородное голодание. Но более серьезный риск связан с тем, что при приготовлении мяса, обработанного нитритом натрия, могут образовываться нитрозамины — канцерогенные вещества», — поделилась она.

Конечно, от одного бутерброда с жареной колбасой нельзя заболеть раком. Однако связь между употреблением обработанного мяса и риском онкологии много обсуждается в научном сообществе. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения даже причислила колбасу и бекон к причинам возникновения рака Ольга Анищенкова эксперт по продуктам питания

Другая потенциально опасная добавка — это запрещенная в России микробная трансглютаминаза, более известная как «мясной клей», рассказала собеседница «Ленты.ру». По ее словам, фактически она нужна для того, чтобы из не очень качественного сырья, будь то обрезки мяса, «слепить» съедобный продукт. Эксперт призвала избегать изделий с этой добавкой, поскольку вещество негативно влияет на кишечник, приводя к усилению воспалительных процессов и возникновению аллергий.

Фосфаты призваны удерживать влагу, чтобы колбасы с сосисками не получались сухими, а также увеличивать вес и объем готовой продукции, обозначила эксперт. Их избыток может привести к вымыванию кальция из костей и, как следствие, развитию остеопороза, предупредила она.

Одним из побочных эффектов употребления пищевых красителей, позволяющих улучшать внешний облик мясных блюд, могут стать аллергии, заявила Анищенкова. «Например, кармин. Он изготавливается из самок насекомого кошенили и придает продуктам красновато-пурпурный цвет. Несмотря на то, что добавка считается безвредной и разрешена для использования в России, она может вызвать у некоторых потребителей аллергические реакции: от зуда или сыпи до анафилактического шока», — привела пример эксперт.

Чтобы мясные продукты казались более аппетитными, по словам собеседницы «Ленты.ру», производители часто задействуют усилители вкуса и аромата. Одной из самых популярных добавок в этом сегменте является глутамат натрия.

Сейчас многие ученые считают, что глутамат натрия безопасен. Тем не менее частое потребление продуктов с усилителями вкуса может способствовать формированию зависимости от переработанных продуктов, снижая у человека интерес к натуральной пище Ольга Анищенкова эксперт по продуктам питания

Определить, есть ли в мясном продукте нежелательные добавки, «на глаз» практически невозможно — для этого требуются лабораторные исследования, однако, чтобы получить базовую информацию потребителю достаточно внимательно осмотреть упаковку и изучить состав товара, обратила внимание эксперт.

Добавки обозначены кодами Е с трехзначными номерами. Е100-Е199 — это красители, Е200-Е299 — консерванты, а Е600-Е699 — усилители вкуса и аромата. Чем короче и понятнее состав, тем выше вероятность, что продукт не перегружен добавками Ольга Анищенкова эксперт по продуктам питания

Ранее стало известно, что в сосисках «Великолукского мясокомбината» нашли запрещенный в пищевой промышленности «мясной клей».

В России применение добавки запретили в 2022 году. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировали 28 случаев использования опасной добавки.