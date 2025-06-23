Доктор Мясников назвал три требующих немедленного обращения к врачу симптома

Врач Мясников: Если глаз покраснел и не открывается, нужно обратиться к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три симптома, связанных со зрением, которые требуют срочного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, немедленно обратиться к офтальмологу, если глаз покраснел, необходимо в трех случаях: когда глаз ничего не видит, когда человек не может держать глаз открытым и когда у него появилась светобоязнь. Врач заверил, что пациента с этими симптомами примут в день обращения, даже если к офтальмологу не будет записи.

Если же у человека просто покраснел глаз и при этом нет описанных симптомов, то экстренное лечение не требуется, подчеркнул Мясников. Доктор также уточнил, что причиной красноты может быть конъюнктивит.

Ранее Мясников назвал два правила борьбы со стрессом. Он призвал быть готовым к переживаниям и никогда не паниковать.