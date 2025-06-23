Экс-постпред РФ при ЕС Чижов: Санкции приведут к упадку экономики Европы

Санкционная политика против России грозит Европейскому союзу (ЕС) экономическим упадком. Об этом предупредил бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Его процитировали «Известия».

По словам спикера, Евросоюз нуждается в политиках, которые пересмотрят курс, чреватый не только ростом напряженности в отношениях с Москвой. Дело в том, что вторичные рестрикции Брюсселя угрожают третьим странам, которые будут сотрудничать с РФ. Иными словами, ЕС настраивает против себя почти весь мир.

Ранее Словакия и Венгрия решили заблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В Будапеште заявили, что не позволят заставлять его оплачивать безграничную поддержу Украины.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказывала, что 18-й пакет будет включать в себя рестрикции против «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен.