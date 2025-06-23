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16:07, 23 июня 2025Экономика

Европейскому союзу предсказали экономический упадок

Экс-постпред РФ при ЕС Чижов: Санкции приведут к упадку экономики Европы
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Санкционная политика против России грозит Европейскому союзу (ЕС) экономическим упадком. Об этом предупредил бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Его процитировали «Известия».

По словам спикера, Евросоюз нуждается в политиках, которые пересмотрят курс, чреватый не только ростом напряженности в отношениях с Москвой. Дело в том, что вторичные рестрикции Брюсселя угрожают третьим странам, которые будут сотрудничать с РФ. Иными словами, ЕС настраивает против себя почти весь мир.

Ранее Словакия и Венгрия решили заблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В Будапеште заявили, что не позволят заставлять его оплачивать безграничную поддержу Украины.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказывала, что 18-й пакет будет включать в себя рестрикции против «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен.

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