Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».
«У нас минувшую пятницу, 20 июня, врио главы Суджанского района Юрий Витальевич Дмитрюков принял решение о сложении с себя полномочий. Депутаты (...) рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича», — сказал глава Курской области. Освободившуюся должность занял руководитель регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов.
Хинштейн ранее критиковал Дмитрюкова за пассивную работу. Комментируя отчет о предоставлении жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов, губернатор оценил работу руководителя района фразой «так работать невозможно, это просто недопустимо».
Дмитрюков заменил на посту главы Суджанского района Александра Богачева. Чиновника уволили в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями, после чего он стал волонтером.