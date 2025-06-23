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11:01, 23 июня 2025Россия

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Хинштейн сообщил, что врио главы Суджанского района Дмитрюков сложил полномочия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«У нас минувшую пятницу, 20 июня, врио главы Суджанского района Юрий Витальевич Дмитрюков принял решение о сложении с себя полномочий. Депутаты (...) рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича», — сказал глава Курской области. Освободившуюся должность занял руководитель регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов.

Хинштейн ранее критиковал Дмитрюкова за пассивную работу. Комментируя отчет о предоставлении жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов, губернатор оценил работу руководителя района фразой «так работать невозможно, это просто недопустимо».

Дмитрюков заменил на посту главы Суджанского района Александра Богачева. Чиновника уволили в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями, после чего он стал волонтером.

ЖЗЛ
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