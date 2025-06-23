Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

Минтранс Израиля заявил об организации рейсов для желающих покинуть страну

Израиль разрешит иностранцам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства из-за конфликта с Ираном, покинуть территорию на «репатриационных рейсах». Об этом сообщила министр транспорта государства Мири Регев, передает The Times of Israel.

«Мы ожидаем, что авиалинии выполнят 24 входящих репатриационных рейса и на каждом из них будет установлено ограничение в 50 пассажиров. Это необходимые меры, поскольку важно ограничить количество пассажиров в самолетах на взлетно-посадочной полосе в этот сложный период, когда аэропорт может стать целью для удара», — отметила глава израильского Минтранса.

Она допустила, что к выходным власти проведут оценку ситуации, чтобы понять, смогут ли увеличить количество пассажиров на исходящих рейсах и часов выполнения полетов. Спикер указала, что решение будет принято «с учетом текущей обстановки и указаний Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)».

Ранее ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, силы противовоздушной обороны осуществляют их перехват. Отмечается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля.