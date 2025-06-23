Киевские власти после аудита использования американской помощи ждет расследование в Конгрессе США. Такое развитие событий предрек в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, в случае расследования «финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным».
Их ждет неизбежный конец при помощи противоглистной терапии
Медведев призвал Америку «сказать гельминтам нет».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил, что Киев может лишиться американской военной помощи из-за ирано-израильского конфликта.