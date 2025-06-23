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13:00, 23 июня 2025Россия

Медведев предрек плачевный «финальный расклад для киевских паразитов»

Зампред СБ Медведев: Киевские власти ждет расследование в Конгрессе США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Киевские власти после аудита использования американской помощи ждет расследование в Конгрессе США. Такое развитие событий предрек в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, в случае расследования «финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным».

Их ждет неизбежный конец при помощи противоглистной терапии

Дмитрий Медведев

Медведев призвал Америку «сказать гельминтам нет».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил, что Киев может лишиться американской военной помощи из-за ирано-израильского конфликта.

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