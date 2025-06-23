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09:16, 23 июня 2025Спорт

Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен поднялся на две строчки и теперь занимает девятое место. Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер, за ним следует испанец Карлос Алькарас, а тройку замыкает немец Александр Зверев.

22 июня Медведев играл в финале турнира ATP в немецком Галле против представителя Казахстана Александра Бублика. Последний одержал победу в двух сетах.

В предыдущей версии рейтинга ATP Бублик находился на 45-м месте. Теперь спортсмен поднялся на 15 строчек и вошел в топ-30 лучших теннисистов мира.

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