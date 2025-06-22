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17:37, 22 июня 2025Спорт

Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP

Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP в Галле
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 июня, и продлилась два сета. Бублик одержал победу со счетом 6:3, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 21 минуту.

Бублик после окончания матча не смог сдержать слез. Это пятая победа на турнирах ATP для казахстанского теннисиста.

Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. Бублик является 45-й ракеткой мира. В полуфинале представитель Казахстана победил россиянина Карена Хачанова.

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