Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 22 июня, и продлилась два сета. Бублик одержал победу со счетом 6:3, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 21 минуту.
Бублик после окончания матча не смог сдержать слез. Это пятая победа на турнирах ATP для казахстанского теннисиста.
Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. Бублик является 45-й ракеткой мира. В полуфинале представитель Казахстана победил россиянина Карена Хачанова.