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08:50, 23 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальную неделю

Синоптик Вильфанд: Температура воздуха в Москве всю неделю будет ниже нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Всю неделю температура воздуха и атмосферное давление в Москве будут ниже нормы. Аномальную погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В течение каждого дня этой недели в Москве давление будет ниже нормы, поэтому погода облачная, возможны прояснения», — рассказал синоптик. Прохладная погода в городе обусловлена перемещением воздушных масс с севера, пояснил Вильфанд.

Ночные температуры на этой неделе будут в диапазоне от плюс 8 до плюс 13 градусов, а дневные — от плюс 18 до плюс 20 градусов. Эти значения на 2-4 градуса ниже климатической нормы июня. Самым теплым днем недели станет вторник, 24 июня — воздух прогреется до плюс 21-23 градусов.

«В понедельник и вторник преимущественно без осадков или местами небольшие кратковременные дожди. А в последующие дни произойдет заметное понижение давления и каждый день будут кратковременные дожди, до пятницы, а в пятницу снова преимущественно без осадков», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил жителей севера европейской части России о ночных заморозках. Температура воздуха опустится до минус 1-2 градусов Цельсия.

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